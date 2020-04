Slob grijpt niet in bij scholen met halve dagen

De CU-bewindsman laat er geen misverstand over bestaan wat het protocol nu voorschrijft: na de meivakantie moeten de scholen weer hele dagen open. De minister ziet kinderen het liefst twee hele dagen en de gebruikelijke halve woensdag gaan. „Dat is het uitgangspunt in het protocol, om twee redenen: het zorgt voor een betere aansluiting met de buitenschoolse opvang en er komen minder reisbewegingen.”

De grote vraag vanuit de sector zelf was: wat als dat niet lukt? Sommige schoolbesturen gaven als te kennen halve dagen aan de slag te willen. „Het is nog geen 11 mei, ze krijgen dus tijd om het te regelen”, aldus Slob. „Ik ga ervan uit dat men gewoon aan het werk gaat.” Hij zegt niet in te willen grijpen als het anders loopt. „Er werken professionals en het gaat om lokaal maatwerk.”

Rutte

Afgelopen dinsdag zei premier Rutte dat alle basisscholen na de coronasluiting hun deuren per 11 mei weer open kunnen gooien. „De kinderen in het basisonderwijs gaan om te beginnen de helft van de tijd naar school. Bijvoorbeeld de ene dag de ene helft van de leerlingen, de andere dag de andere helft”, aldus de premier.

Vrijblijvendheid

In die boodschap lazen sommige scholen een vrijblijvendheid. Wie kan, gaat op 11 mei open. Lukt dat niet, dan mag het langer duren. Maar Slob laat inmiddels weten dat hij toch echt verwacht dat alle scholen per 11 mei hun lessen hervatten. Als ze daar hulp bij nodig hebben, kunnen ze aankloppen bij de landelijke schoolbesturenkoepel en bij het ministerie.

In de nieuwste corona-update doet lerares Maja Mischke een beroep op de creativiteit van ouders. Het is volgens haar nog te vroeg op basisscholen te openen. Verder in de podcast: de familie Mensing vertelt over hun Ik vertrek-avontuur naar Italië, precies op het hoogtepunt van de corona-uitbraak. Luister ‘m hier.