Man verdrinkt zieke hond: zes maanden cel

MULHEIM - Een man die in Duitsland een hond in de rivier Ruhr gooide, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. De 58-jarige dader gooide het teefje naar eigen zeggen in het water omdat ze ernstig ziek was, zegt een woordvoerder van de rechtbank in Mülheim (Noord-Rijnland-Westfalen). Het dier overleefde het niet.