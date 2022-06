Nederlander (60) gearresteerd na recordvangst coke en heroïne in Kanaaltunnel

Dat melden douaneautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk. Britse media schrijven over de zaak. De partij harddrugs die onze landgenoot samen met de 68-jarige Belg probeerde de grens over te smokkelen heeft een straatwaarde van 17,5 miljoen pond, omgerekend ruim 20 miljoen euro. Beambten van de douanepolitie vonden de narcotica verborgen in de wandpanelen van het busje waarin de twee mannen reisden en de overtocht probeerden te maken. Ze werden op 10 juni gearresteerd aan de grens in Coquelles toen ze aangaven het Verenigd Koninkrijk in te willen gaan. Hun aanhouding werd dinsdag pas bekendgemaakt.

Zogeheten Border Force-agenten onderschepten, volgens onder andere de Evening Standard en Metro, het voertuig bij de toeristencontrole nadat ze argwaan kregen en besloten het busje grondig te inspecteren. Op vrijgegeven foto’s van de National Crime Agency (NCA) is het witte busje te zien, en ook de pakketten drugs die vakkundig tegen de afgeschermde binnenzijkanten van het voertuig waren geplakt.

Drugsbendes

Kit Malthouse, staatssecretaris van Politiezaken, liet zich persoonlijk uit over de zaak van de Nederlander ,,Deze kwestie is slechts één voorbeeld waarom onze grens- en wetshandhavingscollega's de klok rond werken om de activiteiten van drugsbendes teniet te doen en hun toeleveringspartners aan te pakken. De gevolgen voor mensen van verdovende middelen zijn tragisch, daarom zijn we een anti-drugsstrategie van tien jaar gestart.” Ian Hanson, directeur van Border Force Europa was ook zeer tevreden met de vangst. ,,We werken onvermoeibaar om te voorkomen dat georganiseerde criminele bendes drugs de grens over smokkelen.”

Ⓒ Foto National Crime Agency

Malthouse gaf aan te werken in nauwe samenwerking met de NCA en de politie. Afdelingscommandant Mark Howes van de NCA voegde toe: ,,Deze drugs, bestemd voor de straten van het Verenigd Koninkrijk, zouden verslaving, geweld en uitbuiting hebben aangewakkerd. De verantwoordelijke georganiseerde misdaadgroep heeft als gevolg van deze inbeslagname een aanzienlijke winst misgelopen.”

De Nederlander zit nog altijd vast in afwachting van het moment dat hij moet voorkomen. Hij is overigens niet de eerste Nederlander die recent in Coquelles werd aangehouden. Vorig jaar werd een 32-jarige vrachtwagenchauffeur uit Urk opgepakt omdat hij een grote hoeveelheid coke en ketamine tussen een partij bloemen vervoerde. Hij werd echter, nadat hij ontkende weet te hebben gehad van wat er in zijn lading zat, door een jury in de rechtbank van Canterbury vrijgesproken van drugssmokkel.