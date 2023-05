GL knikkert Statenlid uit partij na stem op Volt

Het is een pijnlijk verlies voor GL. De partij zou na BBB de grootste oppositiepartij in de Eerste Kamer worden, maar door toedoen van een Zuid-Hollands GL-Statenlid is dat niet gelukt. Door de tegenstem van de Rotterdamse kunstdocent Fernald krijgt Volt 2 senaatszetels, terwijl voor die partij 1 zetel was voorspeld.

Bekijk ook: Coalitiepartijen sprokkelen twee extra zetels in Eerste Kamer

„Een Statenlid van GL in Zuid-Holland heeft helaas niet op GL gestemd”, laat GL-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom weten. „De samenwerking met dit Statenlid verliep al langer stroef. Het is nu gekomen tot een breuk binnen de fractie in Zuid-Holland.” GL-leider Jesse Klaver zegt in een summiere reactie slechts dat de gezamenlijke PvdA/GL-fractie in de senaat er nu ’helaas met 1 zetel minder dan we hadden gehoopt’ komt.

Dat het al langer moeilijk ging tussen Fernald en GL, blijkt wel uit een lezerscolumn voor Metro door het Statenlid eerder deze maand. Ze valt daarin een bestuurslid van de Rotterdamse tak van GL en partijleider Klaver aan. Het bestuurslid zou tegen haar hebben gezegd dat haar ’uiterlijk en afro-haar’ staan voor ’mislukking en niet voor succes’.

„Nadat ik mijn beklag had gedaan bij Jesse Klaver, kreeg ik plotseling vijandigheid over mij heen en werd ik het doelwit van een ’destructieve’ aanval, door mij overal ’in kwaad daglicht te stellen,’ mijn prestaties naar beneden te halen en te bagatelliseren”, schrijft Fernald daarnaast. Het Statenlid stond als tiende op de lijst van GL, dat in Zuid-Holland zes zetels haalde, maar kwam met voorkeursstemmen alsnog in de provinciale fractie.

Voor GL is het een uiterst pijnlijke episode. De Zuid-Hollandse afdeling van Fernald schreef dinsdagochtend vroeg nog op de eigen website: „Voor de PvdA en GroenLinks is het doel uiteraard een zo groot mogelijke gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer te krijgen.” Door de actie van Fernald is dat nu niet gelukt.

Maar ook voor de coalitie helpt de verloren zetel niet. Een eventuele samenwerking over links om kabinetsplannen door de senaat te halen, steunt nu namelijk nog maar op een minimale meerderheid van 38 van de 75 zetels. Het is überhaupt aan de coalitie te danken dat die meerderheid over links mogelijk is. De vier partijen regelden via een slim spel met de restzetels een extra zetel voor zowel CDA als CU.