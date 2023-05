GL knikkert Statenlid uit partij na stem op Volt

Het is een pijnlijk verlies voor GL. De partij zou na BBB de grootste oppositiepartij in de Eerste Kamer worden, maar door toedoen van een Zuid-Hollands GL-Statenlid is dat niet gelukt. Door de tegenstem van de Rotterdamse kunstdocent Fernald krijgt Volt 2 senaatszetels, terwijl voor die partij 1 zetel was voorspeld.

„Een Statenlid van GL in Zuid-Holland heeft helaas niet op GL gestemd”, laat GL-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom weten. „De samenwerking met dit Statenlid verliep al langer stroef. Het is nu gekomen tot een breuk binnen de fractie in Zuid-Holland.”