Laatste woorden verdronken Pool aan echtgenote: ’Moet nu kinderen redden’

Een trouwfoto van Monika en haar overleden echtgenoot Marcin Kolczyński. Ⓒ NHD

Julianadorp - In Polen treurt Monika Kolczyński om de dood van echtgenoot Marcin. Haar drie kinderen rouwen mee. De seizoensarbeider die afgelopen zondag verdronk op het strand van Julianadorp, is het gesprek van de dag in Kazimierz Biskupi, een dorp op ruim duizend kilometer van de Noordzeekust. ,,Hun gedachten zijn in Nederland’’, weet Martina Janasz, een Poolse vrouw uit Den Haag. Vlak voor zijn dood belde hij nog met zijn Monica.