Net van basisschool en nu al gepakt voor gewapende overval: ’Kinderen groeien uit tot zware criminelen’

Binnenland

Spookrijdende benzinedief aangehouden na achtervolging, met 1250 liter diesel

De bestuurder van een auto met een Spaans kenteken is donderdagavond na een gevaarlijke achtervolging aangehouden in een weiland bij de Slimweg in Hoogkarspel. Het blijkt te gaan om een benzinedief, die een flinke hoeveelheid brandstof had gestolen bij Breukelen.