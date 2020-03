Ruim 600 coronapatiënten overleden in Italië

Het aantal nieuwe sterfgevallen lag wel lager dan de afgelopen dagen. De autoriteiten maakten maandag bekend dat nog eens 602 patiënten met het virus zijn overleden. Dat waren er zondag nog 651, zaterdag 793 en 627 op vrijdag.

Die trend was ook te zien in de zwaar getroffen regio Lombardije. Daar kwam het aantal overleden coronapatiënten maandag uit op 320. Dat aantal sterfgevallen is lager dan op beide afzonderlijke dagen in het afgelopen weekend.

Het aantal mensen bij wie in Italië een besmetting is vastgesteld, is inmiddels de 60.000 voorbij. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stond zondag nog op 59.138 en maandag op bijna 63.930. Het gaat volgens de autoriteiten om de kleinste procentuele stijging sinds het begin van de uitbraak.