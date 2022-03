Realisatie eerste 25.000 opvangplekken Oekraïners onder druk

Volgens een woordvoerster van het departement is dinsdagochtend op z’n vroegst te zeggen of het eerste doel definitief wordt gehaald of niet.

Binnen twee weken moesten er door veiligheidsregio’s en gemeenten 25.000 opvangplaatsen worden geregeld, na maandag zijn die twee weken voorbij. Dit zijn geen plaatsen in bestaande asielzoekerscentra, omdat vluchtelingen uit Oekraïne met een geldig paspoort geen asiel hoeven aan te vragen in Nederland.

Daarna moet hetzelfde aantal nog een keer worden gehaald. Over wanneer die plekken geregeld moeten zijn, wordt volgens een woordvoerster van Justitie en Veiligheid maandag besloten in het Veiligheidsberaad.

Langdurig verblijf

Het kabinet wil zo’n 50.000 plaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne regelen, al vertelde staatssecretaris Van der Burg (Asiel) vorige week al dat er mogelijk meer plaatsen nodig zijn. Daarbij worden mogelijk ook hotels en leegstaande panden met noodbedden gebruikt. De kosten die gemeenten en veiligheidsregio’s maken om dat doel te bereiken worden volledig vergoed.

Maar Nederland moet zich volgens Van der Burg opmaken voor de opvang van een grotere groep Oekraïners dan eerder gedacht, en langduriger verblijf van de vluchtelingen. Dat vergt opschaling van de capaciteit op allerlei fronten, van opvang tot onderwijs.

Kinderen

De staatssecretaris zegt dat er naar ’locaties van serieuze omvang’ moet worden gekeken om de Oekraïners op te vangen, en mikt op een evenredige spreiding over het hele land. Voor de eerste 50.000 opvangplaatsen heeft het kabinet berekend dat er zo’n 15.000 tot 25.000 kinderen meekomen, die naar school moeten.

Ook in het onderwijs moet de capaciteit dus flink worden opgeschroefd. Bovendien zoekt het kabinet naar manieren om te checken of de mensen die het land binnenkomen wel echt uit Oekraïne komen. Van der Burg waarschuwt dat het aantal vluchtelingen er waarschijnlijk nog meer gaan worden dan de 50.000 voor wie nu opvang wordt geregeld. Daar zit wat het kabinet betreft geen limiet op. „Als de stroom gaat toenemen, moeten we er wel klaar voor zijn.”