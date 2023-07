Gruwelijk: voorbijganger vindt menselijke ledematen in drijvende ijskast

De politie heeft een gruwelijke ontdekking gedaan vlak over de grens van Limburg met België. Na een melding over een drijvende ijskast in het Albertkanaal nabij het Luikse Hermalle-sous-Argenteau troffen agenten vier menselijke ledematen aan: twee armen en twee benen.

Een voorbijganger zag dinsdag de ijskast drijven in het kanaal van Antwerpen naar Luik dat ter hoogte van Maastricht tot aan Luik evenwijdig aan de Maas loopt. Hij slaagde erin het apparaat zelf naar de oever te trekken, waarna hij een misselijkmakende geur opmerkte. Hij besloot contact op te nemen met de politie en hield de ijskast aan de oever tot de agenten arriveerden. Een team van de scheepvaartpolitie dat toevallig in de buurt was, arriveerde als eerste en haalde de - blijkbaar relatief kleine - ijskast uit het water. Toen de agenten het apparaat openden, merkten ze vier menselijke ledematen op: twee armen en twee benen, afkomstig van een vrouw. Het parket van Luik werd op de hoogte gebracht. Er is direct een onderzoek gestart, met onder anderen een forensisch patholoog. De identiteit van het slachtoffer is nog een mysterie. „Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase", aldus burgemeester Serge Fillot. „Ik ben geschokt dat dergelijke gebeurtenissen in onze regio plaatsvinden. Als burgemeester en als mens hoop ik van harte dat de dader gepakt wordt en zich moet verantwoorden voor zijn daden."