Jaarwisseling wordt warmer dan ooit: ’15 graden is echt heel uniek’

In de nacht van woensdag op donderdag werd ook al een warmterecord verbroken. In het Zeeuwse Westdorpe werd het niet kouder dan 13,1 graden. Donderdag kan het al (afgerond) 16 graden worden in Brabant, 12 graden in het noorden en 14 graden in het midden van het land. Deze ’tropische’ temperaturen zetten door: tijdens de jaarwisseling wordt het overdag zonnig en droog met zo’n 12 à 15 graden en ook in de nacht blijft het zacht: zo’n 11 graden. „Dit is echt heel uniek”, zegt Damen.

Volgens de meteoroloog is het tijdens oud en nieuw nog nooit zo warm geweest in ons kikkerlandje. Het record van officieel de warmste nieuwjaarsnacht ooit werd behaald in 2012, toen werd het in De Bilt 10,2 graden. De warmste oudejaarsdag tot nu toe was in 2017 met 14,5 graden in het Limburgse Arcen. „De kans is behoorlijk groot dat we deze warmterecords dit jaar gaan verbreken’’, zegt Damen.

Damen: ,,Je kunt prima de buren gelukkig nieuwjaar wensen in een dunne winterjas.’’ Ⓒ ANP/HH

Canarische Eilanden

De warme lucht wordt vanuit Spanje en Portugal naar Nederland geblazen. „We kunnen de wind zelfs terugleiden naar de Canarische Eilanden”, zegt Damen. Hierdoor ontstaat er in Nederland een bijzonder hoge temperatuur. „Zeker ook omdat de zon kan doorbreken op 1 januari. Dan heb je 15 graden én zon.”

Helaas gaat de Nieuwjaarsduik in Scheveningen dit jaar niet door. Maar voor de fanatiekelingen die alsnog het water in willen plonzen op 1 januari is het ideaal weer met een graadje of 13 aan de kust, zegt Damen. „De luchttemperatuur is gewoon hoger dan de zeetemperatuur, terwijl dat meestal juist omgekeerd is rond dit tijdstip van het jaar.”

De gevoelstemperatuur rond Kerstmis was -15 à -16 graden. Slechts een paar dagen later verwachten we een warmterecord. Een fenomeen dat Damen ook herkent: „Nederland heeft de afgelopen jaren acht keer meer warmterecords dan kouderecords verbroken”, aldus de meteoroloog.