Nederland heeft warmste decembernacht ooit achter de rug

Weer.nl maakt wel een kleine kanttekening. „Het landelijke decemberrecord is pas definitief als de temperatuur de hele donderdag boven de 12,7 graden blijft op ten minste een van de KNMI-weerstations in ons land”, aldus een woordvoerder. „Dat is zeer waarschijnlijk het geval, want de rest van de dag is het in Zuid-Nederland 13 tot 15 graden.”

Oudejaarsdag wordt het in het zuiden mogelijk 15 graden en ook dat zou weer een landelijk dagrecord zijn. De warmste oudejaarsdag tot nu toe was in 2017 met 14,5 graden in het Limburgse Arcen. Ook nieuwjaarsdag kunnen warmterecords sneuvelen, maar daarna gaan de temperaturen naar beneden.