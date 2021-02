Duitse coronaminister: maatschappij verdraagt geen strenge lockdowns meer

De weekcijfers die in Duitsland als grondslag dienen om te bepalen hoe ernstig de situatie zou zijn, geven nu aan dat er per 100.000 inwoners 87 nieuwe besmettingen worden geregistreerd, mede dankzij het vele testen. De regering heeft eerder gezegd te streven naar maximaal 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week.

Dan zouden de beperkingen die de bevolking uit naam van de volksgezondheid zijn opgelegd, volgens de Duitse coronaminister versoepeld kunnen worden. Volgens Spahn blijven alle maatregelen vooralsnog tot 14 februari van kracht en moet dan bekeken worden hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Het is volgens hem „nu nog niet mogelijk om met zekerheid te voorspellen hoe we er dan voor staan.” Ook Nederland houdt een slag om de arm vanwege de oprukkende Britse variant. Twee derde van de besmettingen in ons land zou al van die meer besmettelijke mutatie komen, blijkt uit steekproeven.

Ook in Duitsland groeit de kritiek op de maatregelen, omdat die volgens critici als middel erger dan de kwaal blijken te zijn. Ook is er kritiek op de politieke besluitvorming. Het parlement zou hebben gefaald door macht af te staan aan de regering om coronamaatregelen te treffen die indruisen tegen grondrechten.

Ethische raad tegen voorrechten gevaccineerden

De gezaghebbende Duitse Raad voor de Ethiek (Deutsche Ethikrat) heeft zich in een advies gekeerd tegen voorrechten voor mensen die zijn gevaccineerd. Volgens de raad is er geen reden voorrechten toe te kennen zolang niet vaststaat dat ingeënte mensen het virus niet kunnen overdragen.

De raad stelt daarbij dat de huidige beperkingen van de individuele vrijheden enkel zijn gerechtvaardigd door de vrees dat zeer ernstig zieke coronapatiënten niet meer voldoende zorg zouden kunnen krijgen als het gezondheidssysteem dat niet meer aankan. Maar als dat gevaar is geweken, dienen de beperkingen te worden ingetrokken voor iedereen, niet alleen voor gevaccineerden.