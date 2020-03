Studenten luiden noodklok: geen geld voor huur

Om die reden roepen de bonden werkgevers op om ervoor te zorgen dat ook studenten gebruik kunnen maken van de getroffen noodmaatregelen van dit kabinet. „Er zijn regelingen voor werknemers, werkgevers, zelfs voor zzp’ers. Dat is uitzonderlijk. We hebben afgesproken samen de schouders eronder te zetten om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Laten we er dan ook voor zorgen dat dit echt voor alle werkenden geldt, dus ook voor studenten”, zegt Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United. „Studenten hebben vaak een onzeker contract, maar in de praktijk wel min of meer een vaste hoeveelheid uren en dus inkomen waar ze op rekenen. Dat zijn ze opeens kwijt.”

Als gevolg van het leenstelsel zijn veel studenten meer dan voorheen financieel afhankelijk van hun bijbaan. Vaak betreft dit een flexcontract, zoals nuluren, oproep of een min-max contract, waarbij er geen garantie is op een vast aantal uren of loon. Studenten melden dat veel werkgevers hen vanwege de coronacrisis niet meer oproepen en zich ook niet verplicht voelen het gemiddelde loon door te betalen.

’Nog meer moeten lenen’

„Studenten moeten ook nu gewoon hun huur en collegegeld betalen en boodschappen doen. Het kan niet zo zijn dat studenten als gevolg van de coronacrisis zelf de rekening betalen en nog meer moeten gaan lenen”, zegt Alex Tess Rutten van de LSVb. Volgens haar kreeg de studentenbond de afgelopen dagen tientallen verontruste telefoontjes van studenten.

De bonden roepen de werkgevers op ervoor te zorgen dat studenten met hun flexibele arbeidscontracten ook aanspraak kunnen maken op hun gemiddelde inkomen via het noodfonds. „We merken dat werkgevers flexibele contracten vaak langdurig inzetten om een grote flexibele schil te behouden voor werk dat structureel is. In een crisissituatie wordt als eerst afscheid genomen van deze groep. Dat is onverteerbaar”, aldus Van Weegberg van FNV Young & United.