Rookpalen op treinstation gaan weg, NS stopt verkoop tabak

De eerste contouren zijn zichtbaar. De Nederlandse Spoorwegen (NS) stopt in april met de verkoop van tabak en sigaretten. Die worden nu nog verkocht in meer dan honderd vestigingen van Kiosk en StationsHuiskamer. Ook sluit de NS geen nieuwe contracten met winkels die sigaretten willen verkopen.

ProRail en de NS willen de stations volledig rookvrij maken. Nu geldt er al een rookverbod voor stationshallen, trappen, liften en tunnels, maar ’wat ProRail betreft verdwijnen in oktober de rookvoorzieningen op de perrons’.

ProRail is al begonnen met ’de voorbereidingen om alle 390 rookpalen op de perrons te verwijderen’, laat de vervoersdienst samen met de NS weten. Op ongeveer honderd van de vierhonderd stations in Nederland zijn nu nog rookpalen of roosters.

„Verder verwijderen we verlichte rookzoneborden, passen we de bestrating aan en werken we aan nieuwe borden voor huisregels”, aldus de NS. Die verwijst naar het Nationaal Preventieakkoord. „Wij willen bijdragen aan een gezonder Nederland.”

Trots als een pauw

Staatssecretaris Blokhuis, geestelijk vader van het Preventieakkoord, is in zijn nopjes. De NS en ProRail brengen ’een rookvrije generatie dichterbij’, vindt hij.

De bijdrage van de bedrijven is ’breder dan alleen de grote omslag naar rookvrij die nu op alle stations gaat plaatsvinden’, stelt de staatssecretaris. „Ook omdat andere bedrijven hiermee verder aan het denken gezet worden over het stoppen met tabaksverkoop. Want als zo’n groot bedrijf als NS het kan, kunnen andere het ook.”

„Over een paar jaar kijken kinderen je glazig aan als je vertelt dat je vroeger mocht roken op een perron”, voorspelt Blokhuis.