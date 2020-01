Teheran: VS moet weg

Iran's Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei en president Hassan Rouhani bidden voor de kist van onder meer generaal Qassem Soleimani. De Iraniërs hebben wraak gezworen voor de liquidatie: ze willen dat alle Amerikanen op de lange termijn vertrekken uit de regio. Ⓒ VIA REUTERS

TEHERAN - Het Amerikaanse leger is met de voorbereidingen begonnen voor een mogelijke terugtrekking van hun troepen uit Irak. Dat bleek gisteravond uit een brief van de Amerikaanse brigadegeneraal Seely. In de brief schrijft de generaal dat de VS „de soevereine beslissing van Irak om ons vertrek te bevelen, respecteren”.