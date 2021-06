Rida (19) uit Zeist al bijna anderhalve week vermist in Oostenrijk: ’Help me mama’

De 19-jarige Rida Zoundri uit Zeist wordt vermist in de bergen rond Innsbruck. De tiener wilde tijdens een wandeling met zijn handen ’de wolken aanraken’, maar raakte in problemen. Ⓒ 123RF, eigen foto

Innsbruck - De 19-jarige Rida Zoundri uit Zeist wordt al bijna anderhalve week vermist in de bergen rond Innsbruck. De tiener wilde tijdens een wandeling met zijn handen ’de wolken aanraken’, maar raakte in problemen. Zijn moeder was de laatste die iets van hem hoorde: een noodkreet. Daarna werd het stil, en sindsdien leeft zijn familie in een nachtmerrie.