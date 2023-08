Twijfel over leugentest Joran v/d Sloot: ’Detector werkt minder bij psychopate trekken’

Justitie in de Amerikaanse staat Alabama zou volgens bronnen geheime onderhandelingen voeren met de advocaten van Joran van der Sloot over een deal. Als die rondkomt, zou hij in ruil voor een bekentenis een lagere straf krijgen. Onderdeel van de afspraak is dat Van der Sloot een leugendetectortest ondergaat. Maar experts zijn kritisch over zo’n test. „Iemand met psychopate trekken wordt niet snel zenuwachtig.”

Joran van der Sloot moet mogelijk een leugendetectortest doen.