Fransman meegesleurd bij ophalen post: opnieuw doden door noodweer

In Espiens, in de Lot-et-Garonne, is een zeventiger die zijn post wilde ophalen, meegesleurd door het water. Hij werd als vermist opgegeven en zijn lichaam werd 24 uur later door de politie teruggevonden op meer dan een kilometer van zijn woning, meldt Nieuwsblad.

Ook in Ilharre in Baskenland viel een dode. Daar kwam volgens de brandweer vrijdag een zeventigjarige automobilist om toen zijn auto op een op de weg omgevallen boom knalde. Diezelfde dag raakten in diverse regio’s vijf andere personen gewond als gevolg van omgevallen bomen.

Aanhoudend noodweer

De afgelopen maanden is het zuiden van Frankrijk diverse malen getroffen door hevig noodweer en overstromingen. Daarbij vielen meerdere dodelijke slachtoffers.

Begin december kwamen drie reddingswerkers tijdens slecht weer om bij een helikoptercrash in de buurt van Zuid-Franse plaats Marseille. Ze waren op weg naar het departement Var vanwege overstromingen.

