Podcast Generatie T. Moet ik mij schamen voor mijn vliegvakantie?

Nederland staat te trappelen om op zomervakantie te gaan. In één week tijd zijn er meer boekingen gedaan dan in heel januari 2021 bij elkaar. Het vliegtuig is nog steeds een van de populairste vervoersmiddelen, maar is vliegen nog wel van deze tijd? Dat bespreken vier jonge Telegraafjournalisten in de podcast Generatie T.