LIVE | Republikeinse politicus wilde zelf mensen uit Afghanistan halen

Kaag overlegt in Qatar over hervatting evacuatie uit Afghanistan

12.43 - Republikeinse politicus wilde zelf mensen uit Afghanistan halen

Opnieuw is een Amerikaanse parlementariër zelfstandig afgereisd naar de regio Afghanistan om een evacuatiemissie op touw te zetten. De Republikeinse afgevaardigde Markwayne Mullin vroeg de Amerikaanse ambassadeur in Tajikistan volgens The Washington Post om hulp om een helikopter te kunnen huren, waarmee hij vijf Amerikanen uit Afghanistan wilde halen. Toen de ambassadeur hem niet kon helpen, zou Mullin hem en ander ambassadepersoneel hebben bedreigd, meldt de krant.

Het is onbekend waar Mullin zich bevindt na de mislukte poging de vrouw en vier kinderen uit Afghanistan te krijgen. Zijn woordvoerder laat op Twitter weten dat hij veilig is en dat hij alles op alles zal zetten om alle Amerikanen die zijn achtergelaten door president Biden thuis te brengen. Vorige week had het Congreslid al geprobeerd Afghanistan via Griekenland te bereiken.

Vorige week waren de Democraat Seth Moulton en de Republikein Peter Meijer van het Huis van Afgevaardigden ook al op eigen houtje naar Afghanistan vertrokken om naar eigen zeggen toe te zien op de evacuatie vanaf het vliegveld in Kabul. Zij moesten uiteindelijk zelf door het Amerikaanse leger worden geëvacueerd.

De acties worden scherp veroordeeld door de Amerikaanse autoriteiten. "Dit gedrag is extreem gevaarlijk, en dat is nog een understatement", zei een anonieme functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de Post. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zei vorige week, nadat Moulton en Meijer waren afgereisd naar Afghanistan: "We willen niet dat iemand denkt dat dit een goed idee was en dat ze hetzelfde moeten proberen."

Mullin gaf eerder deze week op Twitter aan dat hij vond dat Biden het motto van het Amerikaanse leger heeft geschonden dat geen man achtergelaten mag worden. De president had de troepen volgens hem niet al op de afgesproken datum van 31 augustus uit het land mogen terugtrekken. Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zei maandag dat er minder dan tweehonderd Amerikanen zijn achtergebleven in Afghanistan.

Ook in andere tweets en uitingen op sociale media presenteert Mullin, die onderdeel uitmaakt van de conservatieve tak van de Republikeinen, zich als voorvechter van de strijdkrachten. Maar anders dan Moulton en Meijer heeft Mullin zelf nooit in het leger gediend. Voordat hij in 2012 in het parlement werd verkozen, was hij actief als worstelaar en mixed martial arts-vechter.

12.12 - Taliban paraderen met geplunderde Amerikaanse voertuigen

Talibanstrijders houden woensdag in de stad Kandahar een parade met geplunderde Amerikaanse legervoertuigen, waaronder trucks en mogelijk een helikopter. Op een snelweg buiten de stad staat een lange rij militaire voertuigen met de zwart-witte vlag van de extremisten.

Eerder op de dag sprak de nieuwe gouverneur van Kandahar het volk toe. Er werd gedacht dat de hoogste leider van de Taliban, Habitullah Akhundzada, zou verschijnen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Inmiddels wachten mensen bij het cricketveld van Kandahar tot de parade begint. Kandahar is de geboorteplaats van de fundamentalistische Taliban en was de hoofdstad van het eerste regime van de groepering in de jaren negentig.

De dag voor de parade vierden de Taliban feest, omdat het Amerikaanse vertrek uit het Afghanistan was voltooid. De laatste Amerikaanse militair stapte maandagavond in een vliegtuig naar huis. Kort hierna schoten de Taliban in de lucht en gingen aanhangers de straat op terwijl zij „God is de grootste” scandeerden en met de vlag van de Taliban wapperden.

Het materiaal dat de Taliban in de parade tentoonstellen is sinds de verovering van Afghanistan buitgemaakt. Na de machtsovername deelden ze beelden van hun strijders met handwapens of en in voertuigen die zijn achtergelaten door het Amerikaanse leger. Om te voorkomen dat er nog meer materiaal in handen van de Taliban komt, maakten de Amerikanen voor hun vertrek tientallen voertuigen en vliegtuigen onklaar. Zo zijn banden kapotgeschoten en cockpitruiten ingeslagen.

8.51 - Duizenden Afghanen mogen permanent in Verenigd Koninkrijk blijven

Duizenden Afghanen mogen permanent in het Verenigd Koninkrijk blijven als ze in hun thuisland nauw hebben samengewerkt met Britse overheidsdiensten. Voor deze groep gold voorheen een maximale verblijfsduur van vijf jaar. De regeling geldt volgens Britse media voor ruim 8000 van de ruim 15.000 Afghanen die sinds 13 augustus naar het land zijn gekomen.

Zij hoeven door Operatie Warm Welkom, zoals de regering het noemt, nooit meer naar een ander land te verhuizen en kunnen zonder beperkingen op zoek naar een baan. Volgens de regering krijgen ze de „zekerheid en stabiliteit” om hun levens opnieuw op te bouwen en de kans om in de toekomst het staatsburgerschap te verwerven.

„We zijn enorm veel verschuldigd aan degenen die met de strijdkrachten in Afghanistan hebben gewerkt en ik ben vastbesloten dat we hen en hun families de steun geven die ze nodig hebben om hun leven hier in het VK weer op te bouwen”, zegt de Britse premier Boris Johnson.

De regering gaat er onder meer voor zorgen dat de Afghanen toegang hebben tot de zorg en kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen. Ook krijgen ze een coronavaccin aangeboden. Meer dan zevenhonderd Afghanen die uit quarantaine zijn hebben hun eerste prik gehad.