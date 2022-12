OM eist geldboete tegen Amsterdams zwembad na verdrinking Eritreeër (40)

De 40-jarige Eritreeër Goitom Zigta verdronk op 25 november 2018 in een zwembad in de Bijlmer, waar hij zich had gemeld voor een speciaal lesprogramma voor vluchtelingen. Hoewel hij te horen kreeg dat hij een dag eerder had moeten zijn, mocht hij toch naar binnen. Amper een uur later werd hij door een toezichthouder op 2,5 meter diepte gevonden nadat een 9-jarig meisje met haar duikbril in het 25-meterbad onder water een man had zien ’zweven’. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed een dag later in het ziekenhuis.

In de zaak verwijt het OM het zwembad, de voormalige locatiemanager en een toenmalige receptioniste dood door schuld als gevolg van onvoorzichtigheid, onoplettendheid en nalatigheid. Tegen de voormalige locatiemanager eiste de officier van justitie een werkstraf van 60 uur. De receptioniste hoorde een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur tegen zich eisen.

In het kader van het vluchtelingenprogramma had al bij de komst van Zigta moeten worden gecontroleerd of hij kon zwemmen. Daarnaast schortte er volgens de aanklaagster van alles aan het toezichtplan. Zo was de inhoud onvoldoende bekend onder personeel en voorzag het niet in regels ten aanzien van volwassenen die niet of slecht konden zwemmen.

Onvoldoende toezicht

Bij het bad waar Zigta zwom, was volgens haar bovendien onvoldoende toezicht. Dat werd uitgeoefend door één toezichthouder en één stagiair, terwijl het toezichtplan voorschreef dat er twee volwaardige toezichthouders moesten staan. De officier van justitie verweet de zwembadorganisatie verder dat de huisregels voor bezoekers er alleen in de Nederlandse taal hingen. Ook werkten portofoons die het personeel gebruikte niet en was een systeem voor het detecteren van drenkelingen defect. „Er is misschien geen direct verband met de dood van Zigta, maar het zegt iets over de omstandigheden in het zwembad.”

De weduwe en twee kinderen van Zigta dienden woensdag gezamenlijk schadeclaims in met een omvang van zo’n 450.000 euro. Het OM wil dat de zwembadexploitant hiervoor opdraait, naast het betalen van de geldboete.

Donderdag komt de verdediging aan het woord. De uitspraak staat gepland voor 11 januari.