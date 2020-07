Flamingo’s strijken neer bij Amsterdam

Natuurliefhebber Frank Visbeen zegt in gesprek met NH Nieuws dat hij vijf volwassen dieren en twee jonge vogels heeft gezien: „We weten dat ze uit Spanje komen omdat twee dieren ringen aan hun poten hebben met een cijfercode. Daaruit kunnen we opmaken dat ze zijn geringd in de buurt van Malaga. Je hebt daar een meertje, de Laguna de Fuente de Piedra, waar soms wel 20.000 flamingo’s samen komen.”

Visbeen is werkzaam bij Landschap Noord-Holland en zet zich al jaren in voor natuurbescherming. „Je vraagt je toch af wat die dieren hier komen doen. Flamingo’s staan nou niet bepaald bekend als goede vliegers. Heel anders dan die gieren uit Spanje die hier een paar weken geleden op bezoek waren. (...) Voor flamingo’s is het hard werken.”

„Het is een raadsel”

De flamingo’s eten waarschijnlijk kleine dieren als watervlooien, kreeftachtigen en insecten, weet Visbeen te vertellen aan de regionale nieuwssite. De man spreekt van een raadsel: „Waarom zijn ze tweeduizend kilometer naar het noorden gevlogen? Er was niet een storm of zo deze kant op die ze heeft meegevoerd. Het is een raadsel.”