Monnikenwerk waar ook het OM van onder de indruk was Bellingcat, onderzoekscollectief van ’nerds’, heeft glansrol in mega-strafzaak MH17

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Christo Grozev was geregeld diep onder de indruk van wat zijn collega’s boven water haalden. Ⓒ ANP/HH

Ruim acht jaar nadat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne werd getroffen door een raket, doet de rechtbank in Den Haag donderdag uitspraak in de mega-strafzaak tegen vier verdachten tegen wie levenslang is geëist. Volgens Christo Grozev van onderzoekscollectief Bellingcat zijn deze mannen „laaghangend fruit”. Ze maakten zich schuldig aan een ernstig misdrijf, „maar het zou gênant zijn om het hierbij te laten”.