Inbreker valt van schuurtje in Leeuwarden

Een 36-jarige man probeerde in te breken aan een huis aan de Camperstraat. De bewoner kreeg dat in de gaten toen hij een geluid hoorde en zag dat de man een ladder tegen zijn huis had gezet en omhoog aan het klimmen was. De inbreker ging ervandoor nadat de bewoner hem aansprak.

Buren zochten vervolgens mee naar de dief, die op het dak van een schuurtje bleek te liggen, zo meldt Omrop Fryslân. De politie werd gebeld en toen agenten ter plaatse kwamen, ging het mis. Ze sommeerden de dief om naar beneden te komen, waarna de man van het dak viel.

De dief is onderzocht in het ziekenhuis waarna hij gearresteerd is.