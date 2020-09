’Eigenaar dansschool Groningen misbruikte tal van minderjarige meisjes’

De man werd al op 8 september opgepakt, bericht de krant. De verdachte zit zeker nog 90 dagen vast. Meer slachtoffers worden door docenten van de school zelf niet uitgesloten.

Het nieuws rond het Groningen Dance Center komt als een schok. „De klap is zo groot omdat docenten, dansers en oudergroepen van de school een lange historie hebben opgebouwd en veel hebben beleefd. De lessen zijn altijd van hoog niveau en de school heeft lokaal, nationaal en internationaal wedstrijdniveau hoog gepresteerd. Gezamenlijke weekenden naar deze kampioenschappen, de eindpresentaties en vele workshops hebben ons tot een hechte familie gemaakt”, schrijft de school in een brief aan de dansers.

De lessen gaan voorlopig door onder nieuwe leiding. „Ons doel is om bij elkaar te blijven als dansfamilie en als centrum, om danstalent te ontdekken en te ontwikkelen. Voor ons staat vast dat de huidige eigenaar geen rol meer speelt. We vragen jullie vertrouwen en steun om met ons een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in een veilige omgeving.”

