LIVE | Cafébaas boos: ’Wat ga je doen om 18.00 uur? Eet je eten maar staand op?’

21.12 - Keukenhof: we kunnen iedere dag veilig open

Directeur Bart Siemerink van de Keukenhof kan moeilijk begrijpen dat de bloementuin bij het Zuid-Hollandse Lisse nu weer gesloten moet zijn voor publiek. Volgens hem is tijdens de pilotdagen van afgelopen weekend opnieuw aangetoond dat de Keukenhof ieder dag op een veilige en verantwoorde manier open kan.

15.000 mensen hebben tijdens het tweede testweekend de Keukenhof bezocht. Dat gebeurde in het kader van het testprogramma van de overheid om het land weer geleidelijk te openen. De bezoekers hebben via de organisatie Testen voor Toegang vooraf een coronatest gedaan.

„Met dit aantal bezoekers, 10 procent van onze normale capaciteit, is het geen enkel probleem om veilig in het grote bloemenpark te wandelen”, zegt Siemerink. „De mensen zijn inmiddels zo gewend aan het houden van afstand dat wij ze daar niet aan hoefden te herinneren. Keukenhof heeft met deze test laten zien dat het veilig en verantwoord open kan. Het is voor ons dan ook moeilijk te begrijpen waarom we nu weer gesloten zijn.”

20.20 - Zweden moet elke dag honderden AstraZeneca-vaccins weggooien

In de Zweedse hoofdstad Stockholm worden elke dag honderden doses van het AstraZeneca-vaccin weggegooid omdat mensen een prik met dat Brits-Zweedse middel tegen corona weigeren.

Een leidinggevende arts vertelde tegen de omroep SVT dat het onmogelijk is op tijd genoeg vrijwilligers voor een inenting te vinden als blijkt dat er doses overblijven. Als het vaccin niet binnen een paar uur wordt toegediend, mag het niet meer worden gebruikt.

Zweden geeft uitsluitend mensen ouder dan 65 jaar een prik met AstraZeneca nadat sommige gevaccineerden bloedproblemen hadden gekregen. Uit een verslag van SVT blijkt dat patiënten hun vaccinatieafspraak afzeggen als ze vernemen dat ze het coronavaccin van AstraZeneca krijgen.

In Nederland krijgen uitsluitend 60-plussers het coronavaccin van AstraZeneca.

20.06 - ’Positieve flow’

Hij kan de modelleringen van het RIVM ’s nachts als hij in bed ligt wel dromen. Het kabinetsbeleid hangt in grote mate af van wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voorspiegelt. Dat was weleens negatiever. Dus zit minister Grapperhaus, zoals hij het zelf zegt, ’in een positieve flow’.

19.38 - In zes provincies kans op keuze uit twee vaccins

Mensen geboren in 1955, 1954 en 1953 en wonend in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland kunnen mogelijk kiezen uit de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca. Dat is voor het eerst en voor het laatst, aldus het RIVM.

De mogelijkheid ontstaat doordat huisartsen in deze regio’s structureel te veel AstraZeneca kregen geleverd. Er is dus kans dat ze over hebben. Ze mogen het vaccin nu toedienen aan mensen die ouder zijn dan de mensen die al AstraZeneca hebben gehad. Maar deze mensen mogen ook wachten tot ze het vaccin van Pfizer kunnen krijgen van de GGD.

Mensen uit 1953 en 1954 in het hele land ontvangen deze week hun uitnodiging voor een Pfizer-coronavaccinatie en kunnen daar dan over bellen. Ze kunnen ook al nu via het digitale portal www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak inplannen met hun DigiD. Mensen uit 1955 ontvangen volgende week woensdag en donderdag een uitnodiging, maar kunnen zich nog niet online aanmelden.

18.59 - ’Wat ga je doen om 18.00 uur?’

Ingewijden in Den Haag hebben gemeld dat er versoepelingen van de coronamaatregelen voor de horeca aankomen per 28 april. Daarbij kunnen de terrassen onder voorwaarden weer heropenen. Er wordt naar verluidt gedacht aan een maximum van twee mensen aan één tafeltje of meer als de mensen uit hetzelfde huishouden komen. Ook zou de opening gepaard gaan met een eindtijd.

Horecaondernemer Johan de Vos uit Breda heeft er geen goed woord voor over. „Ik vind het steeds moeilijker om er serieus op te reageren. Wat ga je doen om 18.00 uur? Eet je eten maar staand op? Er is geen avondklok, maar de zon schijnt, de afhaalloketten blijven open. Het kabinet maakt de problemen erger. Oftewel: daar komt de volgende bom weer aan. En de stad zelf kan het weer oplossen. Ik word er zo niet goed van. Luister naar de praktijk. Het moment om de maatschappij vertrouwen te geven is aangebroken, anders verlies je alles.”

18.10 - 60.000 inschrijvingen voor proefreis Gran Canaria

Er zijn al 60.000 inschrijvingen binnengekomen op 180 plekken voor een proefreis naar Gran Canaria. Dat zeggen reisorganisaties TUI en Corendon.

De reisorganisaties hadden al rekening gehouden met een stormloop op de plekken. Voor de eerste testreis naar Rhodos kreeg branchegenoot Sunweb 25.000 aanmeldingen.

Tijdens de reis naar Gran Canaria krijgen reizigers meer vrijheid dan bij de eerste testtrip naar het Griekse Rhodos. Daar mochten deelnemers niet van hun resort af. Op de Canarische Eilanden mogen de reizigers dat wel. Net als bij de eerste testreis worden reizigers voor vertrek en voor de thuisreis getest. Tijdens de vakantie moeten ze enkele keren een vragenlijst invullen.

„Het loopt storm en overtreft zelfs onze verwachtingen. We hadden er gelukkig al rekening mee gehouden qua bereikbaarheid van de website en het inschrijfformulier. Nederland heeft overduidelijk zin in een zonvakantie”, aldus een woordvoerster van TUI Nederland.

Volgens haar gaat het om 30.000 aanmeldingen van gemiddeld twee mensen per inschrijving. De helft van die 60.000 meldde zich bij TUI en de andere helft bij Corendon, die aantallen ontliepen elkaar niet veel. Overigens is niet gezegd dat het bij de aanmelding ook om 60.000 verschillende personen gaat. Het is mogelijk zowel bij Corendon als TUI aan te melden voor de reis. De inschrijving wordt woensdagavond gesloten. Daarna worden deelnemers geselecteerd op basis van onder meer leeftijd en geslacht.

„We verwachten dat de aanmeldingen deze eerste dag het hardst zijn gelopen en het tempo morgen beduidend lager zal liggen. De volgorde van binnenkomst zegt overigens niets over de selectie. Uiteindelijk hebben beide reisorganisaties maar ieder 90 plaatsen beschikbaar. De behoefte aan een redelijk normale vakantie is groot, de reizigers moeten zich wel aan de lokale coronamaatregelen van Gran Canaria houden, maar kunnen verder gaan en staan waar ze willen”, zegt TUI.

17.34 - Horecabaas Breda: kabinet met ballen had zelf dit besluit genomen

Een kabinet dat ballen had gehad, had zelf het besluit genomen om de op 24 april geplande 538 Oranjedag niet door te laten gaan. Dat zegt horecaondernemer Johan de Vos uit Breda. Maandag besloot de Bredase burgemeester Paul Depla dat het muziekspektakel niet door kan gaan omwille van de veiligheid. Volgens De Vos gooit het kabinet met dit soort testevenementen bommen op de stedelijke verhoudingen, omdat de verantwoordelijkheid ervan bij lokale overheden ligt. „Dit initiatief komt vanuit de overheid. Dan moet je er ook voor gaan staan.”

De Oranjedag, waar 10.000 bezoekers bij mochten zijn, leidde tot heftige reacties bij horeca-ondernemers in de stad. Die beschouwden het evenement „als een dolksteek in de rug” omdat zij al maandenlang hun deuren gesloten moeten houden.

Johan de Vos Ⓒ ANP

Volgens De Vos, die met organisator Radio 538 overlegde over mogelijke samenwerking met lokale horeca voor het evenement, kent dit soort besluiten alleen maar verliezers. „Emotioneel scheelt dit een slok op een borrel dat je niet hoeft te luisteren naar een evenement in je achtertuin, maar meer kan ik er intussen ook echt niet van maken”, verzucht De Vos. De Vos leidde eerder al een grote groep horecaondernemers uit Breda die ludieke acties bedacht als protest tegen het sluiten van de horeca.

16.42 - ’Coronavaccin Spoetnik-V effectiever dan gedacht’

Het Russische coronavaccin Spoetnik-V is volgens de makers effectiever dan gedacht. Na de beoordeling van gegevens van mensen die ermee zijn ingeënt, wordt gemeld dat het middel 97,6 procent effectief is.

In de eerdere grootschalige studie naar het coronavaccin werd een effectiviteit van 91,6 procent vastgesteld. Aan het onderzoek, dat begin februari werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, deden ongeveer 20.000 mensen deel.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

Het nieuwe percentage is gebaseerd op de gegevens van 3,8 miljoen Russen die met twee doses van Spoetnik-V maximaal beschermd zijn tegen Covid-19. De nieuwe gegevens worden naar verwachting in mei, na een beoordeling van andere wetenschappers, gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

Het vaccin is volgens het Gamaleja-Instituut, dat het coronavaccin heeft ontwikkeld, in zestig landen goedgekeurd voor gebruik. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft Spoetnik-V nog niet beoordeeld, maar kijkt al wel via een versnelde procedure naar het vaccin door de beschikbare gegevens te bestuderen.

15.58 - Ophef Oranjedag

De gemeente Breda geeft geen vergunning voor het evenement 538 Oranjedag dat zaterdag zou plaatsvinden in de stad.

12.35 - 45.000 inschrijvingen in twee uur voor proefreis Gran Canaria

In de eerste twee uur waarin het kon, zijn bijna 45.000 inschrijvingen binnengekomen voor deelname aan een proefreis naar Gran Canaria. Bij Corendon ging het om bijna 25.000 aanmeldingen voor de Fieldlab-reis, bij TUI om ruim 20.000. Bij beide touroperators stromen de aanmeldingen nog binnen.

Overigens is niet gezegd dat het om 45.000 personen gaat. Het is mogelijk je zowel bij Corendon als TUI aan te melden voor de reis.

11.23 - Denemarken gaat mogelijk toch AstraZeneca toedienen

De Deense gezondheidsautoriteiten achten het mogelijk dat het uit de roulatie genomen vaccin van AstraZeneca toch wordt toegediend aan mensen die dat willen. Het land stopte afgelopen week als eerste helemaal met het middel omdat er aanwijzingen zouden zijn dat het in heel schaarse gevallen kan leiden tot bloedstolsels. Persbureau Ritzau meldt maandag echter dat de autoriteiten AstraZeneca wel zien zitten als vaccin voor mensen die op vrijwillige basis met het middel tegen corona ingeënt willen worden.

11.30 - Artis gaat nog een dag open

Artis opent ook komende zondag de deuren voor publiek. Afgelopen weekend was de Amsterdamse dierentuin te bezoeken als proeflocatie voor Testen voor toegang. Dat is volgens een woordvoerster zo goed bevallen dat er nog een vierde dag bij komt. De kaartverkoop begint „zo snel mogelijk.”

De dierentuin had al eerder toestemming om een vierde dag open te gaan, maar wilde eerst afwachten hoe de driedaagse proefopening zou verlopen. „Het ging supergoed”, zegt de woordvoerster. „We hadden natuurlijk mazzel met het weer, maar hebben drie dagen lang blije bezoekers gezien. Op zondag werd zelfs luid geklapt toen de poorten opengingen.”

In totaal kwamen er ruim 11.000 mensen, onder wie veel met kleine kinderen, naar het dierenpark. Per dag mocht Artis 5000 personen ontvangen. De zaterdag en zondag waren nagenoeg vol, aldus de woordvoerster. „Op vrijdag was het iets rustiger, maar dat was ook een werkdag.”

De bezoekers hielden zich allemaal goed aan de regels, zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in de binnenruimtes. Hoewel de dierentuin normaal gesproken meer mensen op een dag kwijt kan, was het nu „prettig druk.”

Iedereen moest voorafgaand aan het bezoek een negatieve coronatest laten zien. Geluiden over gebrek aan testcapaciteit, waar meerdere deelnemende attracties over klaagden, bereikten ook Artis. „We hebben die signalen ook gehoord en doorgegeven. Daarop werd gezegd dat ze de testcapaciteit zouden opschalen op een van de locaties waar dat mogelijk was.”

8.00 - Proefvakantie naar Gran Canaria open voor aanmeldingen

De inschrijving voor de proefvakantie naar Gran Canaria gaat maandag van start. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 10.00 uur aanmelden voor de reis, die wordt opgezet door reisorganisaties Corendon en TUI, samen met de Nederlandse overheid.

Waarschijnlijk loopt het na de opening van de aanmeldingsprocedure direct storm. Bij de eerdere, eerste coronatestreis naar Rhodos was dit het geval. Reisorganisatie Sunweb kreeg toen zo’n 25.000 aanmeldingen, terwijl er nog geen tweehonderd mensen mee mochten. Door de grote drukte haperde de website aan het begin zelfs zo nu en dan.

Ⓒ ANP

De nieuwe vakantiegangers, die hun reis zelf moeten betalen, verblijven in mei acht dagen all-inclusive in het luxe Riu Gran Canaria-hotel. Anders dan bij de eerste testreis naar Rhodos mogen ze ook hun hotel uit. Maar er is opnieuw weinig plek. In totaal kunnen 180 mensen mee; 90 gasten met Corendon en 90 gasten met TUI. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich aanmelden, maar mensen die behoren tot één van de door het RIVM vastgestelde risicogroepen kunnen niet deelnemen aan de reis.

Als de coronasituatie in Nederland of in het land van bestemming de vakantie toch niet toestaat, dan wordt de reis volgens de overheid geschrapt. Dat gebeurde ook met een geplande proeftrip naar Curaçao, omdat het eiland middenin een zware fase van de uitbraak zit.

6.30 - Buitenschoolse opvang weer helemaal open

De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf maandag weer helemaal open. Voor de bso’s gaan dezelfde coronaregels gelden als voor basisscholen. Dat wil onder meer zeggen dat kinderen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren.

Voor het personeel geldt die regel wel. Als op een opvanglocatie één iemand in de groep besmet raakt, moet de hele groep in quarantaine. De bso’s waren eerder wel open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor de rest bleven ze dicht om te voorkomen dat kinderen van verschillende scholen hier zouden samenkomen.

De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de basisscholen gingen begin februari al weer open. Die waren sinds medio december dicht, net als het voortgezet onderwijs. Middelbare scholieren kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school.

Het personeel van basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests. De overheid wil dat onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen, om zo eerder besmettingen op te sporen bij mensen die geen klachten hebben. Vanaf 3 mei wil het kabinet de zelftests ook beschikbaar maken gaan maken voor medewerkers in de kinderopvang.