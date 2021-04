LIVE | ’Coronavaccin Spoetnik-V effectiever dan gedacht’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

16.42 - ’Coronavaccin Spoetnik-V effectiever dan gedacht’

Het Russische coronavaccin Spoetnik-V is volgens de makers effectiever dan gedacht. Na de beoordeling van gegevens van mensen die ermee zijn ingeënt, wordt gemeld dat het middel 97,6 procent effectief is.

In de eerdere grootschalige studie naar het coronavaccin werd een effectiviteit van 91,6 procent vastgesteld. Aan het onderzoek, dat begin februari werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, deden ongeveer 20.000 mensen deel.

Het nieuwe percentage is gebaseerd op de gegevens van 3,8 miljoen Russen die met twee doses van Spoetnik-V maximaal beschermd zijn tegen Covid-19. De nieuwe gegevens worden naar verwachting in mei, na een beoordeling van andere wetenschappers, gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

Het vaccin is volgens het Gamaleja-Instituut, dat het coronavaccin heeft ontwikkeld, in zestig landen goedgekeurd voor gebruik. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft Spoetnik-V nog niet beoordeeld, maar kijkt al wel via een versnelde procedure naar het vaccin door de beschikbare gegevens te bestuderen.

12.35 - 45.000 inschrijvingen in twee uur voor proefreis Gran Canaria

In de eerste twee uur waarin het kon, zijn bijna 45.000 inschrijvingen binnengekomen voor deelname aan een proefreis naar Gran Canaria. Bij Corendon ging het om bijna 25.000 aanmeldingen voor de Fieldlab-reis, bij TUI om ruim 20.000. Bij beide touroperators stromen de aanmeldingen nog binnen.

Overigens is niet gezegd dat het om 45.000 personen gaat. Het is mogelijk je zowel bij Corendon als TUI aan te melden voor de reis.

11.23 - Denemarken gaat mogelijk toch AstraZeneca toedienen

De Deense gezondheidsautoriteiten achten het mogelijk dat het uit de roulatie genomen vaccin van AstraZeneca toch wordt toegediend aan mensen die dat willen. Het land stopte afgelopen week als eerste helemaal met het middel omdat er aanwijzingen zouden zijn dat het in heel schaarse gevallen kan leiden tot bloedstolsels. Persbureau Ritzau meldt maandag echter dat de autoriteiten AstraZeneca wel zien zitten als vaccin voor mensen die op vrijwillige basis met het middel tegen corona ingeënt willen worden.

11.30 - Artis gaat nog een dag open

Artis opent ook komende zondag de deuren voor publiek. Afgelopen weekend was de Amsterdamse dierentuin te bezoeken als proeflocatie voor Testen voor toegang. Dat is volgens een woordvoerster zo goed bevallen dat er nog een vierde dag bij komt. De kaartverkoop begint „zo snel mogelijk.”

De dierentuin had al eerder toestemming om een vierde dag open te gaan, maar wilde eerst afwachten hoe de driedaagse proefopening zou verlopen. „Het ging supergoed”, zegt de woordvoerster. „We hadden natuurlijk mazzel met het weer, maar hebben drie dagen lang blije bezoekers gezien. Op zondag werd zelfs luid geklapt toen de poorten opengingen.”

In totaal kwamen er ruim 11.000 mensen, onder wie veel met kleine kinderen, naar het dierenpark. Per dag mocht Artis 5000 personen ontvangen. De zaterdag en zondag waren nagenoeg vol, aldus de woordvoerster. „Op vrijdag was het iets rustiger, maar dat was ook een werkdag.”

De bezoekers hielden zich allemaal goed aan de regels, zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in de binnenruimtes. Hoewel de dierentuin normaal gesproken meer mensen op een dag kwijt kan, was het nu „prettig druk.”

Iedereen moest voorafgaand aan het bezoek een negatieve coronatest laten zien. Geluiden over gebrek aan testcapaciteit, waar meerdere deelnemende attracties over klaagden, bereikten ook Artis. „We hebben die signalen ook gehoord en doorgegeven. Daarop werd gezegd dat ze de testcapaciteit zouden opschalen op een van de locaties waar dat mogelijk was.”

8.00 - Proefvakantie naar Gran Canaria open voor aanmeldingen

De inschrijving voor de proefvakantie naar Gran Canaria gaat maandag van start. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 10.00 uur aanmelden voor de reis, die wordt opgezet door reisorganisaties Corendon en TUI, samen met de Nederlandse overheid.

Waarschijnlijk loopt het na de opening van de aanmeldingsprocedure direct storm. Bij de eerdere, eerste coronatestreis naar Rhodos was dit het geval. Reisorganisatie Sunweb kreeg toen zo’n 25.000 aanmeldingen, terwijl er nog geen tweehonderd mensen mee mochten. Door de grote drukte haperde de website aan het begin zelfs zo nu en dan.

De nieuwe vakantiegangers, die hun reis zelf moeten betalen, verblijven in mei acht dagen all-inclusive in het luxe Riu Gran Canaria-hotel. Anders dan bij de eerste testreis naar Rhodos mogen ze ook hun hotel uit. Maar er is opnieuw weinig plek. In totaal kunnen 180 mensen mee; 90 gasten met Corendon en 90 gasten met TUI. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich aanmelden, maar mensen die behoren tot één van de door het RIVM vastgestelde risicogroepen kunnen niet deelnemen aan de reis.

Als de coronasituatie in Nederland of in het land van bestemming de vakantie toch niet toestaat, dan wordt de reis volgens de overheid geschrapt. Dat gebeurde ook met een geplande proeftrip naar Curaçao, omdat het eiland middenin een zware fase van de uitbraak zit.

6.35 - Buitenschoolse opvang weer helemaal open

De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf maandag weer helemaal open. Voor de bso’s gaan dezelfde coronaregels gelden als voor basisscholen. Dat wil onder meer zeggen dat kinderen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren.

Voor het personeel geldt die regel wel. Als op een opvanglocatie één iemand in de groep besmet raakt, moet de hele groep in quarantaine. De bso’s waren eerder wel open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor de rest bleven ze dicht om te voorkomen dat kinderen van verschillende scholen hier zouden samenkomen.

De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de basisscholen gingen begin februari al weer open. Die waren sinds medio december dicht, net als het voortgezet onderwijs. Middelbare scholieren kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school.

Het personeel van basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests. De overheid wil dat onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen, om zo eerder besmettingen op te sporen bij mensen die geen klachten hebben. Vanaf 3 mei wil het kabinet de zelftests ook beschikbaar maken gaan maken voor medewerkers in de kinderopvang.

