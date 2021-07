Reacties op overlijden Peter R. de Vries stromen binnen: ’Lieve Peter, wat laat jij een afdruk achter’

„Dit is een onbeschrijfelijk groot verlies”, schrijft RTL en RTL Boulevard in een gezamelijke reactie. „Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht.”

„Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart.”

„Het overlijden van Peter R. de Vries raakt mij diep. Het is bijna niet te bevatten”, schrijft demissionair premier Mark Rutte op Twitter. „Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega’s, alle mensen die dichtbij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment.”

„Lieve Peter, wat laat jij een afdruk achter”, schrijft Radio-DJ Giel Beelen.

Misdaadjournalist Jan Meeus van het NRC reageert ook op het overlijden van Peter R. de Vries. „Rust zacht Peter”, schrijft hij. „Mijn gedachten zijn bij de familie, geliefden, vrienden en directe collega’s. Dit is een onvoorstelbaar verlies.”

„Journalist én onvermoeibaar strijder voor rechtvaardigheid”, typeert NVJ-voorzitter Thomas Bruning Peter R. de Vries. „Voor velen een voorbeeld.”

„De diepe, diepe onrechtvaardigheid aan dit alles”, reageert presentator en programmamaker Tim Hofman. „Niet te verteren. Rust in vrede Peter. Mooi gestreden, prachtig rechtop gestaan.”

„Zware slag voor rechtstaat, journalistieke en publiek debat”, meldt directeur van debatcentrum De Balie Yoeri Albrecht.

„Wat intens verdrietig dit”, schrijft actrice Anna Drijver op Twitter.

„Rust in vrede”, reageert radiomaker Erik de Zwart.

„De beste, de legende. Vlieg hoop baas”, reageert rapper Ronnie Flex op het nieuws. „Rip Peter R de Vries.”

Viroloog Marc van Ranst: „Dit is verdrietig nieuws. Peter R. de Vries was een moedig en rechtschapen man. Een voorbeeld.”

„Vreselijk nieuws. Ik wens de nabestaanden en betrokkenen heel veel sterkte met het verlies van Peter”, schrijft Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond.

Ook oud EU-parlementariër Marietje Schaake reageert bedroefd. „Wat verdrietig, alle sterkte voor zijn nabestaanden, naasten en fans. Afschuwelijk dat criminelen hem de mond snoerden. Een grote opdracht om effectief op te treden tegen degenen die verantwoordelijk zijn.”

Schrijver Heleen van Royen: „Zo ontzettend verdrietig. Peter is er niet meer. Sterkte voor iedereen die hem lief had.”

Na het nieuws dat Peter R. de Vries donderdag is overleden aan de verwondingen na de aanslag, reageert Kees van der Spek in het NOS Journaal vlak na het horen van het nieuws. De hoorbaar geëmotioneerde Kees van der Spek laat weten: „Ik heb er geen woorden voor.”

In het telefoongesprek dat live werd uitgezonden tijdens het journaal legt hij uit dat hij lange tijd een heleboel geleerd heeft van de wijlen misdaadverslaggever. Daarnaast benadrukt hij dat het een goede vriend was, die zorgzaam was naar zijn vrienden.

Er stromen uit alle hoeken reacties binnen. Zo schrijven RTL en RTL Boulevard: „Peter zit voor altijd in ons hart.” De uitzending van RTL Boulevard staat donderdagavond volledig in het teken van Peter R. de Vries. RTL Boulevard verzorgt tevens rond 20.00 uur een extra uitzending. RTL 4 zendt rond 20.30 uur een in memoriam uit en aansluitend staat Humberto in het teken van het overlijden van De Vries. Er is bij RTL 4 geen reclame te zien vanavond.

Ook collega’s en bekende Nederlanders die Peter kenden reageren diep bedroefd. RTL Boulevard-collega John van den Heuvel schrijft op sociale media: „Het ontzettend verdrietige bericht van het overlijden van Peter raakt me diep. De vechter, doorzetter, hulpverlener, topjournalist, liefdevolle en trotse (groot)vader, collega, crimefighter en steun en toeverlaat voor velen is niet meer. Het is hard te beseffen dat we Peter nooit meer gaan zien, we nooit meer zijn opinies en analyses zullen horen. Maar hij zal altijd een voorbeeld blijven en een bron van inspiratie.”

Connie Witteman

Samantha Steenwijk