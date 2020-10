Roeier overleden na botsing tussen sloep en vrachtschip

Hij zat met zes anderen voor een training in de sloep. De zes anderen wisten zelf uit het water te komen. De man moest door omstanders op de kant worden getrokken. Hij werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De roeivereniging meldt donderdagavond op Facebook dat de man is overleden. „Wie had kunnen bedenken dat een fijne dinsdagavondtraining in zo’n drama zou eindigen. Helaas heeft hij het vreselijke ongeluk, de aanvaring tussen de Bacchus en het vrachtschip, niet overleefd. Hij is slechts 63 jaar geworden. Wat zullen we hem missen!”, aldus de vereniging.

Drie anderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. Na de controle mochten ze naar huis.