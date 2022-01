Wat zijn de zes symptomen van de omicronvariant?

Premium Buitenland

Steeds meer buikgriepklachten, artsen alert: ’Het kan ook corona zijn’

Een buikgriepje. Een paar dagen uitzieken en je bent ervan af. Dat is wat dokters normaal zouden aanraden bij wie moet braken en diarree heeft. Maar niet in coronatijden. Want waterachtige stoelgang en braken kunnen nevensymptomen zijn van een coronabesmetting. Alert zijn is de boodschap.