’Aantal dat energienota niet kan betalen, dreigt te verdubbelen’

Dat meldt Trouw op basis van een onderzoek van bureau Ecorys.

Onderzoekers becijferden dat in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huishoudens met moeite de kosten voor elektriciteit kunnen opbrengen.

Het gaat om gezinnen die minstens 10 procent van het inkomen besteden aan de energierekening en die in veel gevallen niet meer dan 14.000 euro per jaar verdienen. Niet alleen laten ze het soms na de energierekening te betalen, ook bezuinigen ze op gas en elektriciteit. Ze zetten de verwarming bijvoorbeeld niet hoger dan 18 graden. Of radio en televisie staan nauwelijks aan om te besparen op elektriciteit.