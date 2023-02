Premium Het beste van De Telegraaf

Vanuit basis Hainan over de hele wereld gestuurd ’China onderschepte met ballon radioberichten, mobiel telefoonverkeer en andere communicatie’

WASHINGTON - De ballon boven de Verenigde Staten vorige week is onderdeel van een groot spionageprogramma waarmee China wereldwijd actief is. De VS twijfelt niet meer dat het om een geavanceerde spionageballon gaat. Foto's die gemaakt werden door Amerikaanse verkenningsvliegtuigen tonen aan dat de apparaten waarvan de ballon was voorzien duidelijk zijn gemaakt voor observatie van spionagedoeleinden, zegt een anonieme topmedewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken.