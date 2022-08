Inzamelingsactie voor standbeeld voor ingeslapen walrus Freya

Walrus Freya maakte naam en faam door in verschillende havens in Europa op boten te gaan liggen en deze soms zelfs tot zinken te brengen. Ook maakte ze een bezoekje aan de romp van de Nederlandse onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn, en deed ze onder andere de havens van Den Helder en Harlingen aan. Het bracht massa’s mensen op de been die met Freya op de foto wilde. Omdat al deze aandacht het dier stress zouden geven, besloten de autoriteiten Freya te laten inslapen. Dit gebeurde nadat zij meerdere malen - zonder succes - hadden opgeroepen om Freya met rust te laten.

Veel dierenvrienden spraken schande op sociale media over het handelen van de Noorse autoriteiten. ,,Het euthanaseren van Freya geeft een sterk, negatief signaal af. Dat wij zijn niet in staat zijn om in Noorwegen, en zeker in Oslo, leefruimte te creëren voor wilde dieren.”

Bekijk ook: Rondzwervende walrus Freya door Noren afgemaakt

Het nog op te richten standbeeld voor ,,het symbool dat Freya snel is geworden, moet deze en toekomstige generaties helpen herinneren dat we de natuur niet altijd moeten vermoorden en verwijderen als het in onze weg staat.”

Het geld gaat naar een standbeeld, maar als dit niet lukt wordt het naar het Noorse Wereld Natuur Fond (WNF) overgemaakt. Inmiddels is al meer dan 17.000 euro opgehaald.