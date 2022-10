Motorrijder (26) zonder rijbewijs scheurt met 219 kilometer per uur door Assen: pepperspray gebruikt

Agenten van het verkeersteam Noord-Nederland zagen de man op het bedrijventerrein Messchenveld een wheelie maken en met verhoogde snelheid rijden. Toen zij de motorrijder een stopteken gaven, haalde de man zijn kenteken van de motor.

Volgens de politie is bij de achtervolging die volgde een snelheid gemeten van 219 kilometer per uur, waar 50 kilometer is toegestaan. De Assenaar reed meerdere keren door rood en ging bovendien het fietspad op. Op de Molenstraat raakte hij van de weg en ging hij er te voet vandoor. Zijn motor had inmiddels schade opgelopen. Dat gold ook voor een motor van de politie.

De achtervolging eindigde in Mensingestraat. Bij de aanhouding is pepperspray gebruikt. De man bleek volgens de politie niet in het bezit te zijn van een motorrijbewijs. Zijn ‘gewone’ rijbewijs en de motor zijn in beslag genomen. De man zelf is naar het cellencomplex gebracht.