Weer arrestatie om aanslag Nice

In Nice vielen donderdagochtend drie doden toen een Tunesiër mensen aanviel in een kerk. Hij was gewapend met een mes en zou „Allahu akbar” (God is de grootste) hebben geroepen. De politie schoot de dader neer. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De autoriteiten arresteerden op de dag van de aanslag al een 47-jarige man. Hij zou contact hebben gehad met de dader. Een dag later volgde de arrestatie van een 35-jarige man uit de Franse kuststad, die de Tunesiër een dag voor de aanslag ontmoet zou hebben.

De derde arrestatie, die van de 33-jarige man, vond naar verluidt direct daarna plaats. „We zoeken nog uit wat zijn rol was”, aldus de bron.