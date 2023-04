Overleden man wordt zes dagen lang in koelbox bewaard op cruiseschip

Marilyn en haar man Robert uit Florida hadden een achtdaagse cruise geboekt met Celebrity Equinox. Haar man overleed kort na het vertrek aan een hartaanval. De plotse weduwe kreeg twee opties voorgeschoteld: ze kon in Puerto Rico het schip verlaten met het lichaam van haar man of ze kon blijven en haar man - met wie ze 55 jaar lang haar leven gedeeld had - zou naar het mortuarium op het schip worden gebracht. De vrouw koos voor de tweede optie.

Maar toen de begrafenisondernemer en de hulpsheriff aan boord kwamen om het lichaam op te halen, ontdekten ze dat het verplaatst was naar een drankkoeler op een andere verdieping. Omdat het lichaam bij een te lage temperatuur was bijgehouden, was het reeds „gruwelijk ontbonden”. Daardoor kon de begrafenis niet met een open kist doorgaan.

Mevrouw Jones besloot een rechtszaak aan te spannen en eist 1 miljoen dollar schadevergoeding. In een verklaring heeft het bedrijf aangegeven geen commentaar te geven vanwege de gevoeligheid van de vermeende gebeurtenissen en „uit respect voor de familie”.

Verplicht mortuarium aan boord

Volgens de Miami New Times zouden de leden van de bemanning mevrouw Jones hebben verteld dat er 50 procent kans was dat als ze in Puerto Rico van het schip zou zijn gegaan, de lijkschouwer daar autopsie zou doen op het lichaam van haar man. Er werd haar verteld dat ze daar zou moeten blijven en zelf de regelingen zou moeten treffen om hen beiden terug in Florida te krijgen.

Omdat haar verzekerd werd dat het schip was uitgerust om het lichaam van haar man veilig terug te brengen, gaf de toen 78-jarige vrouw de bemanning toestemming om het lichaam naar het mortuarium te brengen.

Maar de koelbox waarin haar man lag, was eigenlijk bedoeld voor frisdranken en stond dus niet koel genoeg. „In principe zijn alle cruiseschepen van die soort verplicht een mortuarium aan boord te hebben omdat sterfgevallen aan boord niet ongewoon zijn”, zegt Hendrik Keijer, een expert in maritieme operaties die tien jaar lang als kapitein diende op cruiseschepen van Holland America Line aan The New York Times. „Voor sommige mensen is het helaas hun laatste vakantie. Daarom zijn er mortuaria aan boord.”