Even een veer steken in het achterwerk van mijn eigen beroepsgroep: hulde aan de vaderlandse verslaggeverij en de manier waarop hier journalistiek wordt bedreven. Dan maakt het even niet uit vanaf welke kansel wordt gepredikt. In dit land blijven televisiekijkers, radioluisteraars en krantenlezers van alle gezindten nergens verstoken van informatie over de coronacrisis.