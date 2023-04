Vrouw dood nadat jas klem blijft zitten in deur van Parijse metro

Ter illustratie: de metro in Parijs. Ⓒ ANP / Abaca Press

PARIJS - Een vrouw van in de veertig is in de metro van Parijs overleden nadat haar jas was vast komen te zitten tussen twee deuren toen ze uitstapte. Het ongeluk gebeurde zaterdag al maar werd zondag pas door Parijse autoriteiten gemeld.