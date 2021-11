Kabinet lijkt het eens: scholen blijven open

De besluitvorming vindt vrijdag plaats, maar in het Catshuis hebben de meest betrokken ministers hier al min of meer overeenstemming over bereikt, zo melden bronnen bij het kabinet.

Voor scholen komen wel nadere regels om besmettingen tegen te gaan. Het kabinet neigt ernaar niet alleen de basisscholen en middelbare scholen open te houden, maar ook, onder voorwaarden, de MBO’s en het hoger onderwijs.

’Hopeloos verdeeld’

Volgens een lid van het OMT was het adviesorgaan ’hopeloos verdeeld’ over de vraag of de scholen al dan niet dicht moesten. Het wetenschappelijke bewijs dat de ontwikkeling van kinderen wordt geschaad als zij sociale contacten van school missen, is niet te negeren, vindt het OMT. Tegelijkertijd is het een gegeven dat de meeste besmettingen momenteel plaatsvinden in de leeftijden 5 tot en met 14 en 30 tot en met 44 - kinderen veelal op de basisschool en hun ouders.

In het Catshuis is hierover volgens een aanwezige een ’rustige discussie’ gevoerd, nadat beddenplanner Ernst Kuipers een presentatie had gegeven over de vooruitzichten voor de intensive cares en de verpleegafdelingen. Premier Rutte en coronaminister De Jonge staan doorgaans strengere maatregelen voor dan de de rest van het kabinet.

Openingstijden

Over het beperken van de openingstijden was vrij snel overeenstemming, zo meldt een betrokkene. Het OMT had geadviseerd om alle sectoren die geen eerste levensbehoeftes bedienen van 5 uur ’s middags tot 5 uur ’s ochtends te sluiten.

De beperkte openingstijden zouden moeten gelden voor cafés, restaurants, theaters, bioscopen, musea en niet-essentiële winkels als kleding-, meubel- en speelgoedwinkels. Ook voor niet-essentiële dienstverleners als kappers en dierentuinen gaat die beperking op, als het aan het OMT ligt.