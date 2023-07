Zes doden door vliegtuigongeluk in de VS

Het toestel vertrok vanaf een vliegveld in Las Vegas en crashte ongeveer honderd kilometer ten noorden van San Diego. Het vliegtuig stortte neer in een veld en veroorzaakte een brand waardoor ongeveer een halve hectare grond in vlammen opging.

Luchtvaarttoezichthouder FAA en de Amerikaanse onderzoeksraad voor veiligheid NTSB hebben een onderzoek ingesteld naar het ongeluk.