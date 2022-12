Premium Het beste van De Telegraaf

Doodde Keniaanse ’Killer Cop’ 43 jongeren? ’Hij deed z’n werk’

Sarah Wangari, met blauwgeblokt overhemd, wil gerechtigheid voor haar zoon: „De politie moet stoppen met andermans leven weg te nemen.” Ⓒ De Telegraaf

NAIROBI - Doden die vallen als gevolg van politiekogels. Het is een groot probleem in Kenia, maar zelden wordt een politieagent vervolgd. Toch is het nu raak: agent Ahmed R. uit Nairobi komt voor de rechter op verdenking van het doodschieten van 43 jongeren. Onze correspondent volgde een van de getroffen moeders een jaar. Ze ontmoeten elkaar weer bij de rechtbank.