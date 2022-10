Motor in het duingebied gevonden, maar Siemon (25) is spoorloos

Strand van Callantsoog Ⓒ ANP / HH

DIRKSHORN - Siemon (25) uit Dirkshorn wordt vermist. Hij is in de richting van Groote Keeten/Callantsoog vertrokken. Zijn motor is in het duingebied gevonden, maar hij is daar niet aangetroffen, zegt de politie.