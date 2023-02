Vlaardingse vrouwen verdacht van illegale handel pomeriaan-pups

Woensdagochtend gingen de diensten naar drie adressen waar vier puppy’s en onder meer een paar duizend euro contant geld, medicijnen, gegevensdragers en een auto in beslag werden genomen. De registratie en paspoorten van de dieren worden nader onderzocht. De pups zijn nagekeken door een dierenarts. Ze zagen er volgens de politie en NVWA goed uit maar hebben een broze gezondheid en darmklachten. De pups gaan naar een plek waar ze goed worden verzorgd.

Dierenrechtenorganisatie House of Animals deed in 2022 aangifte in deze zaak en tijdens het onderzoek kwamen nog twee personen in beeld die dezelfde soort puppy’s aanboden. Bij een bushalte in Vlaardingen werd in oktober 2022 een zieke pup gevonden die waarschijnlijk van een de verdachten was; het dier overleed later.