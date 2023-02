ANWB waarschuwt vakantiegangers voor Oostenrijkse boeteregen

Met de voorjaarsvakantie voor de deur vindt de ANWB dat een gewaarschuwd mens voor twee telt. „We zien echt een opvallend reeks aan klachten. De Oostenrijkers controleren met mobiele camera’s op de vignetten, ze hebben dan direct ook je kenteken en de bijbehorende gegevens. De boetes zijn fors”, vertelt Markus van Tol van de ANWB.

In eerste instantie bedraagt de boete 120 euro. De bekeuring wordt opgestuurd door het bedrijf achter het tolsysteem. Wie de bon negeert, krijgt vervolgens een boete van 300 euro van de Oostenrijkse overheid. Wie ook die bon niet betaalt, kan zelfs nog een hogere prent verwachten.

Het probleem zit hem vaak in het aanbrengen van het tolvignet, dat je nodig hebt om met je auto over de grote Oostenrijkse wegen te mogen rijden. Dat vignet is geldig voor tien dagen, twee maanden of een jaar en moet aan de binnenkant goed zichtbaar worden aangebracht in de linkerbovenhoek van de voorruit of op de voorruit achter de achteruitkijkspiegel. Alle andere plekken zijn fout. Voor motorrijders geldt dat het vignet op tank, kuip of windscherm goed zichtbaar moet zijn.

Bovendien moeten oude vignetten worden verwijderd, want er mogen maximaal twee Oostenrijkse stickers zitten. Een vignet in een hoesje doen of vastmaken met plakband lijkt een garantie voor een boete, aangezien je dan een vignet mogelijk zou kunnen doorverkopen. „Vanaf volgende week gaan veel Nederlanders naar de wintersport. We willen hen echt waarschuwen voor de grote uittocht begint”, aldus Van Tol van de ANWB.

Jaarlijks gaan ongeveer een miljoen Nederlanders op wintersport in Oostenrijk. Een flink deel van hen pakt de auto. Wie naar Italië gaat, komt bovendien vaak ook nog eens door het Alpenland.