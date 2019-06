Prinses Alexia wordt veertien jaar

Van openbare feestelijkheden is zoals gebruikelijk voor de dochters van het koningspaar geen sprake. De prinses zit in de laatste weken van haar tweede schooljaar op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag en doet het daar uitstekend, zo vertelde Máxima onlangs in Ierland. Medio juli wordt Alexia verwacht bij de traditionele fotosessie aan het begin van de zomervakantie.

De prinses is na haar oudste zus Amalia tweede in de lijn van troonopvolging. Volgens opgave van de RVD houdt ze van paardrijden, hockey, zingen en gitaar spelen. Hoe haar verrichtingen op die gebieden zijn, is echter onbekend omdat het koningspaar de jeugd van hun kinderen zorgvuldig afschermt. De laatste keer dat Alexia werd gezien was in Sevilla, waar het koninklijk gezin de jaarlijkse Feria bijwoonde, en werd gefotografeerd door Spaanse media.