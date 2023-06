Buurtonderzoek Capelle aan den IJssel: meldingen over meegenomen meisje

Ⓒ Google Streetview

ROTTERDAM - De politie is nog bezig met onderzoek na meldingen dat een meisje vrijdagavond tegen haar wil zou zijn meegenomen door een man. Het buurtonderzoek richt zich op de straten rond de Jacob van Ruysdaelsingel in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) waar het meisje voor het laatst is gezien.