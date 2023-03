Verdachte (32) opgepakt voor dood Belgische vrouw (64) die werd gevonden in Koewacht

Afgelopen dinsdag vond de Nederlandse politie ’s ochtends het lichaam terug van een overleden vrouw in Koewacht. Haar lichaam lag verborgen achter een elektriciteitshuisje. Het was voor de autoriteiten meteen duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen.

Afgelopen vrijdag deed de Nederlandse politie nog een opmerkelijke oproep naar mogelijke getuigen, via grote borden die langs wegen in Koewacht werden geplaatst. Wie in de dagen daarvoor iets vreemds had gezien, werd gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Agenten in België wisten toen al wie het slachtoffer was: een 64-jarige weduwe uit Oostende. Het parket West-Vlaanderen bevestigt nu dat er deze zaterdag een 32-jarige verdachte is opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De twee zouden kennissen zijn van elkaar. Wat precies hun relatie is, is onduidelijk. De man werd buiten België gearresteerd. België zal nu om zijn uitlevering vragen.

De Nederlandse politie kon zaterdagavond geen toelichting geven.