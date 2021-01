Deze medicijnen worden nu ingezet in strijd tegen corona

Premium Binnenland

Run op zomervakantie: dagelijks duizenden boekingen, maar kunnen we wel weg?

Ondanks het ’reisverbod’ van het kabinet tot half maart, boeken Nederlanders er alweer flink op los voor de zomer- en herfstvakantie. Er vliegen duizenden reisjes per dag over de toonbank. Een ding is duidelijk: we willen eruit! Maar kan het ook?