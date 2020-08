Nieuw bewijs: mondkapjes noodzakelijk

Ⓒ Hollandse Hoogte / EPA

New York - Op 20 januari van dit jaar werd aan boord van het cruiseschip Diamond Princess één coronabesmetting geconstateerd. Een maand later waren meer dan 700 van de 3711 passagiers besmet. Voor de reizigers en de bemanning een drama, maar voor de wetenschap waren de lotgevallen van het reisgezelschap een gouden kans om te zien hoe het virus zich verspreidt in een gesloten gemeenschap.